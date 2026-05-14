Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, 15 de Maio de 2026

Crescimento salarial

mais lento do País

Madeira foi a região com o menor aumento salarial dos trabalhadores por conta de outrem desde a pandemia e foi já ultrapassada, em 2024, pelos Açores.

Esta a manchete do seu DIÁRIO.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira do DIÁRIO.

Júnior ganha nova vida

Cão brutalmente agredido com um pé-de-cabra no Caniçal e que se tornou num símbolo da luta contra os maus-tratos a animais na Madeira embarcou para Lisboa, entre lágrimas e sentido de missão cumprida. “A Sofia não viu apenas um cão paraplégico”

Combustíveis vão descer até 6,4 cêntimos

Wet Bed Gang e Fernando Daniel no ‘São Pedro’ da Ribeira Brava

Chega nacional tenta ‘apagar fogos’ na Madeira

Emissários de André Ventura procuram estancar divisões internas, nas câmaras de São Vicente e do Funchal, a uma semana do Conselho Nacional do partido.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.