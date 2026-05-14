Marítimo em festa no encerramento de uma temporada de sucesso

O Marítimo termina hoje a temporada 2025/2026 ao defrontar o Desportivo de Chaves, encontro da 34.ª e última jornada da II Liga e que tem início marcado para as 19h00. Um jogo rodeado de muita festa. Antes e depois do jogo, o Marítimo organizou vários eventos em redor do Estádio do Marítimo de modo a assinalar uma temporada marcada pelo sucesso, nomeadamente a subida de divisão e a conquista do título de campeão da II Liga.

Mas existem outros eventos que se realizam hoje e que deve marcar na sua agenda

Conferências da Auntonomia', subordinada ao tema Saúde.



Oradores: Adalberto Campos Fernandes e Sobrinho Simões.

Moderador: Pedro Ramos e com as presenças do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal.

10h00- Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira.

-A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos realiza uma sessão de esclarecimento sobre o que muda no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE).

14 h00- Auditório da Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas.

- Conferência de apresentação do Campeonato Nacional de Águas Abertas - Open de Portugal e do evento MIUS - Madeira Island Ultra Swim Porto Santo.

12h00 Forte de São Tiago.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, preside às celebrações do Dia da Família, promovido pela Associação Casa do Voluntário.

14h00 - Parque Urbano da Nazaré

- Cerimónia de Entrega de Prémios da VI edição do Concurso Europe Calling, promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Direção Regional de Educação.

14h30 Museu de Eletricidade – Casa da Luz

- Apresentação oficial da 14ª Feira do Livro de Machico - Francisco Álvares de Nóbrega.

16h00- Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico.

Rali Município de São Vicente, terceira prova do Campeonato Regional de Ralis

20h45- Ponta Delgada

Festival Aqui Acolá,

22 h00 - Ponta do Sol

Efemérides no dia 15 de Maio

1492 - D. João II funda o Hospital de Todos os Santos, em Lisboa.

1567 - Nasce o compositor italiano Claudio Monteverdi, autor de L'Orfeo.

1859 - Nasce o físico francês Pierre Curie.

1924 - O Senado dos EUA define quotas de imigração com base nas nacionalidades de origem.

1927 - Realiza-se a primeira volta a Portugal em bicicleta. António Augusto de Carvalho, de Carcavelos, vence a prova.

1944 - Holocausto. Começa a deportação dos judeus da Hungria para o campo de extermínio nazi de Auschwitz.

1953 -- O ditador Oliveira Salazar recusa nova proposta de negociações com a Índia, para a transferência de soberania dos territórios sob administração portuguesa. A Índia anuncia o fecho da delegação em Lisboa, concretizada a 11 de junho.

1964 -- A equipa de futebol do Sporting vence o MTK Budapeste, por 1-0, na finalíssima da Taça das Taças e consegue desta forma o seu primeiro troféu europeu.

1973 - Os países árabes suspendem o fluxo de petróleo para o Ocidente, em protesto pela política de Israel.

1974 -- António de Spínola é investido presidente da República Portuguesa.

1975 -- São roubadas 36 obras impressionistas do Museu de Arte Moderna de Milão.

1976 -- Fundação dos primeiros Parques Industriais em Guimarães, Covilhã e Évora, para fábricas não poluentes de pequena e média dimensão.

1977 -- O Marítimo, da Madeira, torna-se o primeiro clube fora do continente português a ascender ao principal campeonato (I Divisão).

1986 -- Morre, com 28 anos, o piloto italiano de Fórmula 1 Elio de Angelis, no circuito de Paul Ricard, França.

1991 - Pela primeira vez uma mulher, Edith Cresson, 57 anos, é nomeada para a liderança do Governo francês.

1992 - Inauguração do Museu da Rádio, em Lisboa.

1999 - Morre, aos 56 anos, Manuel Lopes, fundador da Intersindical (1970) e dirigente da CGTP-In.

2004 -- Arqueólogos egípcios identificam as ruínas da antiga Biblioteca de Alexandria, desaparecida há 16 séculos.

2006 - É assinado o contrato de investimento para a reativação das Minas de Aljustrel, em 2008, quatro dias após o anúncio oficial.

2007 - Morre Jerry Fatwell, líder evangelista norte-americano, um dos representantes da direita religiosa nos Estados Unidos. Tinha 73 anos.

2009 - O holandês Max Verstappen vence o Grande Prémio de Espanha, na Catalunha, tornando-se, aos 18 anos, o mais novo piloto a triunfar no Mundial de Fórmula 1, na estreia pela escuderia Red Bull.

2010 - A australiana Jessica Watson, de 16 anos, chega a Sydney, tornando-se o navegador mais jovem a dar a volta ao mundo em solitário, sem escalas e sem assistência.

2011 -- Dominique Strauss-Kahn, presidente do FMI e líder do Partido Socialista francês, é detido em Nova Iorque. De acordo com as autoridades policiais americanas, o presidente do FMI tentou agredir sexualmente uma empregada do hotel Sofitel, de 32 anos.

2012 - Na Grécia, fracassam as negociações para um governo de unidade. É anunciada a formação de um governo interino, dirigido pelo magistrado Panayotis Pikrammenos, até às novas eleições.

2013 -- Comissão Europeia inaugura, em Bruxelas, o Centro de Resposta a Emergências, que tem como função coordenar o envio de ajuda humanitária e a atuação da proteção civil da União Europeia.

2017 - Leonardo Jardim é eleito o melhor treinador da Ligue 1 francesa em 2016/17, pelo Sindicato de Jogadores Profissionais de França (UNFP).