PCP defende estudo para identificar factores que ampliaram destruição na costa Norte

O deputado do PCP, Ricardo Lume, entregou na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um Projecto de Resolução que defende a realização de um estudo técnico-científico, por uma entidade competente e independente, para a identificação dos factores e nexos causais que ampliaram a força destrutiva das correntes de água das chuvas intensas dos dias 24 e 25 de Dezembro, nas freguesias de Ponta Delgada e Boaventura, no concelho de São Vicente, e na freguesia do Arco de São Jorge, no concelho de Santana.

O PCP pretende que o estudo técnico-científico seja concluído no prazo máximo dos seis meses posteriores à data de aprovação da presente resolução e que o Governo Regional envie para o parlamento regional as conclusões do estudo no prazo máximo de 30 dias após a sua conclusão.