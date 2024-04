Três navios fazem movimentar quase 9 mil pessoas

Com a chegada do MSC Virtuosa que acabou de atracar no Porto do Funchal, fazendo companhia ao Bolette que acostou esta manhã, também no cais sul e ao Star Pride que veio ontem e pernoitou na Madeira, o movimentado gerado pelos três navios é de 8908 pessoas, sendo que 6 402 são passageiros, revela a APRAM.

O MSC Virtuosa chegou de Southamptom, onde está posicionado, com 5 061 passageiros e 1683 tripulantes.

Fica 9 horas na Madeira e parte às 20h00 para Las Palmas, próxima escala do itinerário de 11 noites, iniciado a 23 de Abril, em Southampton, com escalas no Funchal, Grã-Canária, Tenerife, Lanzarote, Lisboa e regresso ao porto de origem, onde termina este cruzeiro no próximo dia 4 de Maio.

O Bolette está a fazer um périplo por alguns portos portugueses, das ilhas e continente.

Chegou dos Açores, com 1064 passageiros e 621 tripulantes.

O navio está a sair de Liverpool e neste cruzeiro de 14 noites, já fez escalas na Praia da Vitória e Ponta Delgada, nos Açores, agora, no Funchal, seguindo-se Lisboa, Porto e novamente, Liverpool, onde acaba a viagem no próximo dia 3 de Maio.

O Star Pride parte por volta das 13h00, com destino a Lisboa.

A bordo, viajam 277 passageiros e 199 tripulantes.

A capital portuguesa é a última escala deste cruzeiro de 8 noites que começou em Grã-Canária a 20 de Abril, com escalas em Lanzarote, La Gomera, Tenerife, além dos já referidos portos do Funchal e de Lisboa.

O navio vai agora posicionar-se no norte da Europa.