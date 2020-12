IPMA instala estação meteorológica automática no Serviço Regional de Protecção Civil

Há mais uma estação meteorológica automática a reforçar a rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera – IPMA, no Arquipélago da Madeira. Instalada no Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC), na Cancela, o novo equipamento eleva para 22 o total de estações meteorológicas da rede do IPMA na Região, sendo que na ilha da Madeira passa a estar dotada de 20 estações – dispersas por todos os concelhos, excepção apenas ao da Ribeira Brava -, uma em Porto Santo (aeroporto) e outra na Selvagem Grande.

Equipada com aparelhos destinados a registar e a medir diferentes condições atmosféricas, a mais recente estação meteorológica está dotada de termómetro (temperatura), higrómetro (humidade relativa do ar) e pluviómetro (precipitação), que são registados a 1,5 metros de altura, e de anemómetro (rumo e intensidade do vento), registado a 10 metros de altura.

A nova estação meteorológica Cancela – SRPC é a ‘prenda de Natal’ do IPMA na Região, Instituto que nos últimos anos tem vindo a reforçar a rede de observação meteorológica.