Albuquerque visita nova estação meteorológica na Cancela

O presidente do Governo Regional visita amanhã, dia 28 de dezembro, pelo meio-dia, a nova estação meteorológica do IPMA, instalada no edifício sede do Serviço de Protecção Civil, Cancela.

Trata-se da 22ª instalação do IPMA na Região, conforme o DIÁRIO já noticiou oportunamente.

Num dia com três actos oficiais, o presidente do Governo Regional desoca-se, pelas 15 horas, ao Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, onde presidirá à inauguração do novo LIDAR, uma tecnologia óptica de detecção remota que, segundo nota da Quinta Vigia, "mede propriedades da luz refletida de modo a obter a distância e/ou outra informação a respeito de um determinado objecto distante. Trata-se de um novo sensor que em muito vai ajudar em termos de monitorização".

Uma hora depois, pelas 16 horas, ainda no aeroporto, Miguel Albuquerque assistirá à cerimónia de partida do contingente militar que, no RG3, esteve a ser preparado para mais uma missão militar no estrangeiro.