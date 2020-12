Madeira associa-se a campanha nacional de segurança rodoviária

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI), associa-se, a partir de hoje, à Campanha de Segurança Rodoviária “Avance para 2021 com toda a segurança”, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Esta campanha, que irá ser divulgada em diversos meios e através de dezenas de parceiros, decorrerá até ao próximo dia 5 de Janeiro de 2021, apelando a todos os portugueses para que, nesta quadra festiva, sejam adoptados comportamentos seguros nas deslocações.

"A campanha tem como objetivo fazer uma retrospectiva ao ano 2020, através da animação de vários sinais de trânsito, relembrando os constrangimentos vivenciados neste ano e desejando que 2021 seja um ano mais seguro para todos, a todos os níveis", refere a nota de imprensa da SREI.

Esta Campanha de Segurança Rodoviária em Portugal mobiliza, assim, várias entidades públicas e privadas, no combate à sinistralidade nas estradas portuguesas, nomeadamente o Governo Regional.

A SREI recorda o sucesso da campanha do ano passado 'O Melhor Presente é estar Presente', com um alcance estimado de 200 milhões de visualizações, para a qual muito contribuiu o envolvimento de dezenas de parceiros.

A ANSR espera este ano envolver ainda mais a sociedade, "nesta que deve ser uma causa de todos, ou seja, contar com todos os cidadãos para atingir o único número aceitável de vítimas mortais na estrada: Zero. Urge que cada um faça o seu papel na alteração do actual paradigma e o compromisso de alterar comportamentos na estrada".

Na Região, a campanha vai ser divulgada nos formatos tradicionais, desde rede de mupis, a televisão e redes sociais.