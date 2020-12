Emanuel Câmara critica opção do Governo sobre fogo-de-artifício

O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz saiu hoje a terreiro para criticar a estratégia do Governo Regional relativamente às comemorações de fim-de-ano. O autarca socialista afirmou, à margem da reunião de vereação, que chegou a sugerir ao secretário regional da Saúde [Pedro Ramos] que houvesse outro procedimento em tempo de pandemia.

“Deveria ter havido inteligência mínima para que o investimento que foi feito fosse derramado pelos concelhos para que tivessem postos de fogo evitando aglomerações no Funchal”, sustentou parte da sua tese lamentando a recusa: “Essa proposta não foi aceite, o sr. secretário alegou que em termos concursais era impossível”, recordou o diálogo.

Independentemente da ‘nega’ o edil garantiu que, a exemplo de anos anteriores, o município irá custear o fogo-de-artifício para assinalar a passagem do ano.

A realização do espectáculo pirotécnico de 2020/2021 representa um investimento de quase um milhão de euros do Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, de resto pode saber mais aqui