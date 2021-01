Há 20 anos entrava em vigor um novo modelo de passaporte

A 5 de Janeiro de 2001, a edição impressa do DIÁRIO destacava o facto do novo modelo de passaporte 'excluir' as agências.

Como referia a notícia publicada na data, o novo modelo de passaporte já estava disponível na Região. "Mas a mudança deixou em polvorosa as agências de viagens, que deixam de poder requerer os passaportes para os seus clientes. Excluídas deste circuito, ja fizeram chegar o seu protesto a AClF e a Associação Nacional de Agentes de Viagens".

O novo modelo passou a ser individual, mais caro e apenas podendo ser requerido aos balcões da então Direcção Regional de Administração Pública.

O destaque fotográfico da primeira página era dado a Manuel Subtil, um homem que se havia barricado durante 8 horas na sede da RTP, em Lisboa, emnunhando uma arma e ameaçando fazer explodir uma bomba, suicidando-se. O ex-imigrante em França, que acabou por se entregar às autoridades, exigia da RTP o pagamento de uma indemnização de 100 mil contos por uma reportagem emitida dez anos antes.

Há duas décadas era também notícia que António Trindade apoiava Jorge Sampaio na candidatura a Belém mas não tinha certeza da vitória do candidato do PS na Região, devido ao "peso da máquina laranja" e à instabilidade que então se vivia no seio do PS-M.

'Cultura prepara 500 anos do Funchal', 'D. Pepe e Salsa mudam de mãos', 'Nacional joga em Alvalade e Marítimo em Faro', assim como a estreia do filme 'Camarate', também foram 'chamadas' na primeira página de há duas décadas.

A edição dava também nota que um pedreiro que havia morto uma enfermeira em Março de 2000 tinha apanhado 17 anos de prisão e que havia solução à vista para a Praia Formosa, com o então presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, a chamar à Quinta Vigia proprietários e Câmara do Funchal.

A edição do DIÁRIO de 5 de Janeiro de 2001 dava também conta da ida do actual secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, assim como de Dalila Muller, para o Instituto da Juventude.

Descarregue aqui a primeira página de há duas décadas.