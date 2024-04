Presidente russo quer veteranos da guerra como candidatos nas eleições

O Presidente russo, Vladimir Putin, apelou hoje aos partidos políticos que incluam nas suas listas de candidatos veteranos da guerra na Ucrânia para as eleições locais e federais.

"Conto com os partidos políticos para nomear e apoiar ativamente esses candidatos durante as campanhas eleitorais em todos os níveis", declarou Putin durante o seu discurso na reunião do Conselho de Legisladores russos, realizada em São Petersburgo.

O presidente russo destacou que se trata de "soldados e oficiais que demonstraram em condições de combate a firmeza do seu caráter e as suas elevadas qualidades humanas".

"Estou convencido que vão desempenhar (as suas funções) de forma igualmente digna nos seus futuros empregos em instituições, centros educativos, em altos cargos em todas as esferas", afirmou.

Putin, que na sua última mensagem à nação qualificou os veteranos da Ucrânia como a "verdadeira elite da nação", sublinhou hoje que "eles são uma reserva de quadros e devemos escolher pessoas que estejam dispostas a servir a Rússia e que servem a Rússia agora sem poupar a sua saúde e as suas vidas."

O presidente russo anunciou a criação em março de um programa especial de quadros, que chamou de "Tempo dos Heróis", para promover militares e voluntários que retornam da frente de batalha para posições cruciais.

"Olho para essas pessoas corajosas, muitas dessas não tão jovens, e posso dizer sem exagero que o meu coração se enche de orgulho pela nossa gente, pelo nosso povo e por eles. São do tipo de pessoas, sem dúvida, que não retrocederão, não falharão e não trairão", assegurou.