OCM no Palácio de São Lourenço para concerto de Ano Novo

É já esta terça-feira que a Associação Orquestra Clássica da Madeira encerra o ciclo Dezembro Barroco, com um concerto no Palácio de São Lourenço, a partir das 18 horas, realizado pelo grupo residente Funchal Baroque Ensemble.

Com o título 'Concerto para o Ano Novo', o espetáculo conta com as solistas Carla Abreu e Sara Faria (Flautas de Bisel), Maria João Pereira (Voz – Soprano), Norberto Cruz (Bandolim), e nos violinos Olga Laidechikova e Edina Tenki, no violoncelo László Szepesi, no Cravo e direção musical Giancarlo Mongelli.

O programa está dividido em dois momentos. No primeiro, duas flautas de bisel, com o 'Concerto Pastorale' de J.Ch. Pez, em que se encontram, explicitamente reunidas, todas as particularidades musicais que, no período barroco, aludiam ao tempo do Advento. Num segundo momento encontramos duas das características mais peculiares da música italiana: o canto e o bandolim, através de compositores como Antonio Vivaldi e Domenico Gaudioso, pertencentes às escolas musicais italianas de Veneza e Nápoles. O nome de Haendel também enquadra este programa, associado a uma cantata sacra que terá composto durante a sua estadia em Itália. O Funchal Baroque Ensemble apresenta-se em formação tipicamente italiana para entretenimentos musicais de câmara, profana e sacra, nos palácios da aristocracia do séc XVIII: dois violinos, violoncelo, cravo e os solistas.

'Dezembro Barroco' é o resultado de um protocolo realizado entre a Associação Orquestra Clássica da Madeira e a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, e que pretende valorizar o património arquitetónico barroco da Região Autónoma da Madeira e enaltecer as especificidades e pormenores que constituem o repertório musical barroco.

As entradas para este Concerto para o Ano Novo já estão esgotadas.

A afluência de público a este ciclo, em boa hora organizado e promovido pela Associação Orquestra Clássica da Madeira, foi elevada o que motivou que todos os concertos tivessem a sua lotação esgotada.