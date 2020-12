Choque violento no Caminho do Pilar

Duas viaturas colidiram há instantes no Caminho do Pilar, no Funchal. Um choque violento que, segundo testemunhas não causou feridos.

Ambas as viaturas sofreram danos materiais avultados, tal como ilustra a fotografia, tendo o acidente deixado a via interrompida entre a Travessa do Pilar e a rotunda Sul do Pilar.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência.