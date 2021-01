Escola da Camacha com dois casos de Covid-19

No passado fim-de-semana foram identificados dois casos de Covid-19 na Escola Básica do 1.º Ciclo/PE da Camacha. Duas auxiliares ligadas ao pré-escolar estão infectadas com o novo coronavírus, fazendo com que 26 alunos cumpram isolamento profilático.

O primeiro caso foi identificado no sábado, após teste PCR feito na sequência de um contacto directo com um familiar positivo. A segunda situação foi conhecida com os testes rápidos de antigénio feitos no domingo, que levou a posterior confirmação pelo teste de referência.

Na segunda-feira as crianças ainda chegaram a frequentar a escola, o que tem deixado alguns encarregados de educação indignados, uma vez que terão sido informados de que todos os testes haviam dado negativo. Lamentam, sobretudo, pelo facto de agora terem de submeter os seus filhos, todos com menos de 4 anos, a testes com zaragatoa.

As funcionárias em causa trabalhavam apenas com as duas salas que estão em quarentena. De acordo com João Sena, "os casos não terão relação entre si e terão origem em contexto familiar". O director da escola deu conta, ainda, de que os adultos dessas duas salas deverão ser novamente testados hoje, e as crianças nos próximos dias. Acrescentou que "todos os espaços utilizados pelas pessoas infectadas foram devidamente limpos e desinfectados",