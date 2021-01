Um homem de 67 anos, que estava infectado com covid-19, entrou esta manhã em paragem cardiorrespiratória e acabou por falecer na residência, no Beco do Paiol, no Funchal.

A equipa do covid dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) deslocaram-se ao local mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.

Desconhece-se se a vítima tinha outras doenças associadas.