Infantário 'O Principezinho' volta a ter casos de Covid-19

O Infantário 'O Principezinho', no Caniço, volta a registar casos de Covid-19. Desta vez estão infectadas duas funcionárias e uma criança, todos da sala 'Planeta Azul'. De acordo a administração deste estabelecimento de ensino, apenas um dos contágios poderá ter ocorrido na escola, embora a sua origem esteja no contexto familiar.

Ambas as 'redes' terão origem em infecções contraídas no contexto familiar. Num dos casos, uma auxiliar contactou directamente com um familiar positivo, vindo ela própria a positivar posteriormente. As outras duas situações estão ligadas, tendo uma criança, que contactou com um familiar positivo, contraído a doença e infectado, na sequência disso, uma outra auxiliar. Todos os restantes elementos da sala serão testados amanhã.

Toda a situação foi prontamente explicada aos pais, ao mesmo tempo que toda a sala cumpre isolamento profilático, de acordo com as orientações das autoridades de saúde. De resto, o contacto com os encarregados de educação, actualizando a informação conhecida, tem sido recorrente.

Já vos demos conhecimento de que uma das crianças testou positivo, em resultado de um contágio familiar, bem como uma das auxiliares que contactou com esta criança. A segunda auxiliar da sala, que já estava confinada há algum tempo, também testou positivo, em resultado de um contacto com familiar positivo. A Direção Administrativa do Infantário 'O Principezinho'

De acordo com Fátima Matos, o infantário tem implementadas medidas rigorosas com vista a evitar que situações destas aconteçam, mas o sucesso das mesmas depende, muito, da colaboração dos encarregados de educação.

No comunicado enviado aos pais, a directora administrariva volta a reiterar um "pedido de entreajuda entre os pais e o infantário, para que seja possível travar a entrada do vírus na nossa comunidade escolar. Só uma eficaz parceria colaborativa permitirá proteger as nossas crianças", refere.