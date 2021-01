Mais 208 alunos da Madeira em quarentena devido à Covid-19

Três escolas de Machico, uma do Funchal e uma da Ponta do Sol activaram os seus planos de contingência devido a casos confirmados ou contactos próximos com infectados com Covid-19.

Na Escola Básica do 1.º ciclo/PE/Creche da Ponta do Sol o contacto directo de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, levou ao isolamento profiláticos de uma turma (11 alunos), uma educadora e duas auxiliares.

A Escola Básica do 1º ciclo/PE da Ajuda vive uma situação semelhante. Em consequência, uma turma (21 alunos) e um docente cumprem quarentena até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Já os estabelecimentos de ensino de Machico afectados estão relacionados com os novos casos de Covid-19 identificados após realização dos testes rápidos de antigénios aos profissionais da educação do concelho. No boletim epidemiológico de hoje, a Direcção Regional da Saúde e Protecção Civil são revelados 6 novos casos em docentes ou funcionários das escolas daquela localidade da zona leste.

Mais 106 novos casos de covid-19 na Madeira Há 106 novos casos positivos a reportar, esta quarta-feira, na Madeira. Trata-se de quatro casos importados provenientes do Reino Unido (2), Itália (1) e da Região de Lisboa e Vale do Tejo (1), sendo os restantes 102 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos. As investigações epidemiológicas dos casos estão ainda em curso, indicou a Direcção Regional de Saúde (DRS) no boletim epidemiológico divulgado há instantes.

O Externato Sant'Ana viu-se forçado a fechar portas. Um docente testou positivo e há outros casos suspeitos. 139 alunos e 23 colaboradores cumprem isolamento profilático.

Também em isolamento está uma turma (18 alunos), dois docentes e uma auxiliar da Escola Básica do 1.º ciclo/PE/Creche dos Maroços e Santo António da Serra, na sequência de um resultado positivo no teste de um dos seus docentes.

Já na Escola Básica do 1.º ciclo/PE de Água de Pena, o contacto directo de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, levou ao confinamento de uma turma (19 alunos) e um docente.

Todas estas situações foram reportadas pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, através da sua página da Internet.