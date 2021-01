Venda de cimento diminuiu 8% em ano de pandemia na Madeira

As vendas de cimento na Região Autónoma da Madeira rondaram as 119,9 mil toneladas em 2020, ano marcado pela pandemia, reflectindo uma diminuição de 7,7% face ao ano anterior (129,9 mil toneladas), segundo os dados apurados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Por sua vez, o valor do cimento vendido na RAM no ano de referência situou-se nos 13,1 milhões de euros, apresentando uma diminuição anual de 13,3%.

No 4.º trimestre de 2020, a quantidade de cimento comercializado em primeira venda diminuiu 7,7% face ao período homologo, enquanto o valor de vendas recuou 11,5%.

O mês com maior saída de cimento foi Outubro (11.626 toneladas), em contraste com Abril (4.588 toneladas) e Dezembro (6.585), refelctindo as paragens da construção civil durante o primeiro confinamento e as férias de Natal.

Apesas da retracção verificada em 2020 comparativamente com o ano anterior, as 119.910 toneladas de cimento vendido na Madeira é o segundo registo mais alto dos últimos seis anos, sendo apenas superado por 2019: 99.043 toneladas em 2015, 101.121 em 2016, 113.183 em 2017 e 113.820 em 2018.