ISAL suspende actividades lectivas e não lectivas presenciais

Atendendo à situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, e especificamente na Região Autónoma da Madeira, e de acordo com o Comunicado do Governo Regional - Novas medidas de prevenção e controlo da COVID-19 do dia 11 de Janeiro de 2021, o Instituto Superior de Administração e Línguas deliberou a suspensão de todas as actividades lectivas e não lectivas presenciais, compreendidas entre 13 de Janeiro de 2021 e 31 de Janeiro de 2021.

Em comunicado enviado às redações, o ISAL adianta as mesmas devem ser realizadas on-line, através dos meios disponibilizados para o efeito. Mais informam que o horário de funcionamento para o período em questão é das 9h às18h, nos dias úteis e das 9h às 13h aos sábados.