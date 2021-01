Filipe Sousa pede adiamento da abertura das escolas em Santa Cruz

O presidente da Câmara de Santa Cruz enviou, hoje, uma mensagem ao Presidente do Governo Regional, a pedir o adiamento da abertura das escolas no concelho devido ao aumento do número de casos de Covid-19.

Filipe Sousa sugere a abertura das escolas apenas daqui a duas semanas, ou seja, a 25 de janeiro, “para segurança e garantia de não contágio”.

O autarca explica, no Facebook, que este seu pedido tem por base o facto de apenas terem sido testados os professores e funcionários que corresponde a “uma ínfima parte da comunidade educativa”, e a circunstância do período de incubação do vírus ser, em alguns casos, de 14 dias.

“Creio que o adiamento da abertura das escolas seria assim uma medida prudente que em muito iria contribuir para achatar a curva de contágios, que está bastante alta na Região e no concelho de Santa Cruz”, refere Filipe Sousa, salientando que este período de paragem poderia ser compensado “com o prolongamento das aulas em duas semanas antes das férias do Verão”.