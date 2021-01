Encerrados espaços de venda de bebidas alcoólicas nos mercados municipais de Santa Cruz

"O Mercado Municipal de Santa Cruz continuará a funcionar com controle de entrada. O Mercado do Santo da Serra passa a funcionar apenas para a venda de produtos de primeira necessidade, encerrando todas as frações que vendam bebidas alcoólicas. O Mercadinho da Camacha fica também com acesso controlado. Em todos estes locais são obrigatórias as regras de uso de máscara e desinfeção das mãos", pode ler-se no comunicado emitido pela autarquia.

As medidas entram em vigor a partir de amanhã e por tempo indeterminado.

Conforme referido, foi decidido o encerramento do atendimento ao público em todos os serviços municipais. O mesmo passa a ser feito por telefone ou e-mail. Qualquer necessidade de levantamento de documentos, deve ser feita através de marcação.

Em consequência, a Câmara decretou o alargamento dos prazos de pagamentos à autarquia sem prejuízo para os munícipes.

"Assim, o prazo de pagamento voluntário (sem juros) das facturas fica suspensa até nova decisão".

Serão ainda encerrados todos os complexos desportivos municipais e equipamentos de lazer, nomeadamente parques infantis, e ainda sanitários públicos e equipamentos culturais como a Casa da Cultura e as Bibliotecas.

"A entrada em qualquer serviço municipal será controlada, com medição de temperatura, para munícipes e funcionários, e obrigatoriedade de desinfeção das mãos e uso de máscara".

Decidida foi, ainda, a suspensão da participação do público nas reuniões de Câmara e Assembleia Municipal, o adiamento do atendimento presencial com o presidente e vereadores.

Os serviços vão privilegiar o teletrabalho, quando este é possível, e a rotatividade das equipas.

O presidente Filipe Sousa apela "à compreensão de todos", pois "estas são medidas de protecção para todos e adequadas aos desafios que se colocam no momento actual".