Filipe Sousa apela à população de Santa Cruz para ser "responsável"

Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, dirigiu-se hoje aos munícipes do seu concelho, para sensibilizar a população a ter comportamentos adequados face ao aumento dos índices de contágio para a Covid-19.

“O vencermos esta ameaça depende muito dos comportamentos individuais e do cumprimento das regras de etiqueta respiratória, distância social, e higienização”, escreveu o autarca no Facebook da Câmara Municipal, pedindo a todos para que sejam “responsáveis”.

“Mais do que nunca, este é um esforço que temos de fazer todos juntos. Só em conjunto poderemos atingir o objetivo de vencermos esta dura batalha que nos calhou viver”, frisou Filipe Sousa, recordando que enfrentamos uma “pandemia com vários efeitos nefastos, desde logo do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista económico e familiar”.

Manifestou “solidariedade” e desejou “muita força aos que estão a ser atingidos mais directamente por este flagelo”, sem esquecer “os que estão doentes, os que perderam familiares e amigos e os que perderam o emprego”.

Deixou também “uma palavra de solidariedade, agradecimento e força a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente no apoio aos doentes e no combate à COVID-19”.

Aos munícipes de Santa Cruz lembrou, ainda, os programas sociais que a Autarquia dispõe e frisou que está pronto para “ajudar no que nos for possível”.

Recorde-se que Santa Cruz está em risco elevado de transmissão da Covid-19, de acordo com os critérios da Direcção Geral da Saúde (DGS) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC). Só nos últimos três dias o concelho de Santa Cruz somou 48 novos casos.