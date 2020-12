Ponta do Sol passa a contar com três desfibrilhadores no concelho

Decorreu, esta tarde, a apresentação do novo equipamento de desfibrilhação automática externa (DAE), na vila da Ponta do Sol, concretamente na Avenida 1.º de Maio.

Na acasião, o vice-presidente da Câmara, Sidónio Pestana, salientou que a colocação deste aparelho - um de três instalados no concelho - era uma "aspiração antiga" deste concelho.

"Há muito tempo que se falava na colocação destes aparelhos, principalmente junto à praia. A partir de hoje, com este executivo camarário, isso foi tornado realidade".

A autarquia ponta-solense instalou três desfibrilhadores no concelho, equipamentos que permitem prestar assistência a vítimas de paragem cardiorrespiratória, que estão localizados na Avenida 1.º de Maio, na vila da Ponta do Sol, junto à Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, e no Campo Municipal da Ponta do Sol, na freguesia dos Canhas.

A Câmara fez uma acção de formação, assegurada por técnicos especializados, sobre a correcta utilização dos aparelhos, dotando, assim, os cidadãos de competências para a realização de manobras de suporte básico de vida através da utilização do desfibrilhador automático externo, numa vítima de paragem cardiorrespiratória.