Biblioteca Municipal do Funchal passa a contar com sala 'Joel Serrão'

A Biblioteca Municipal do Funchal passa a contar com a sala 'Joel Serrão', onde está patente ao público a vasta biblioteca pessoal do historiador que foi cedida por sua vontade expressa, após a sua morte.

A Vereadora com o pelouro da Cultura na Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, esteve presente, esta tarde, na Biblioteca Municipal do Funchal, para a cerimónia de celebração do centenário do nascimento do historiador Joel Serrão.

Estas comemorações iniciaram com uma conversa com os historiadores Nélson Veríssimo e Paulo Rodrigues, da Universidade da Madeira, e com a bisneta Mariana Guimarães, sobre a vida e obra do historiador que chegou a dirigir o Centro de Estudos de História do Atlântico.

Seguiu-se a abertura da exposição alusiva à vida de Joel Serrão e a inauguração da sala com o seu nome.

“É enorme a riqueza do espólio cedido à Câmara Municipal do Funchal pelo Joel Serrão. Acreditamos que para perspetivarmos ações de futuro temos de conhecer o nosso passado e a nossa cultura, e como tal não queremos deixar que a nossa memória coletiva morra e a melhor forma de conseguirmos isso é disponibilizando o seu acervo a toda a população do Funchal e da Região, valorizando o homem que era e toda a obra que nos deixou”, concluiu a autarca.