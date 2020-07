Câmara do Funchal instala 24 desfibrilhadores na cidade

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a implementar em todo o concelho um programa de desfibrilhação automática externa, que prevê a instalação de 24 desfibrilhadores.

O investimento municipal de cerca de 55 mil euros pretende dotar os espaços públicos do equipamento médico que em caso de paragem cardiorrespiratória pode salvar vidas.

"O programa, sob o planeamento e coordenação técnica do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal (CBSF) e da validação do Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC), tem por objectivo a instalação 24 postos de desfibrilhadores automáticos externos (DAE), dos quais três foram instalados nas ambulâncias do CBSF, e os restantes 21 em edifícios camarários e em locais que normalmente são de maior afluência populacional nomeadamente junto ao Teatro Municipal Baltazar Dias e no Mercado dos Lavradores", explicou o Presidente Miguel Silva Gouveia.

O autarca realça que este investimento do município representa "um esforço deste executivo em prol da saúde pública, de modo a aumentar a taxa de sobrevivência em caso de paragem cardiorrespiratória”.

O DAE é um dispositivo médico electrónico portátil que, manuseado por pessoas com formação em suporte básico de vida, em situações de paragem cardiorrespiratória, analisa o ritmo cardíaco do sinistrado e, nos casos apropriados, aplica uma descarga eléctrica com o intuito de retomar um ciclo cardíaco normal. São equipamentos fiáveis e seguros, sendo inexistente a probabilidade de administrar uma descarga eléctrica numa situação não recomendada.