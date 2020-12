Com o Natal 'à porta' e o Funchal iluminado fomos ao 'baú' recordar as decorações de anos anteriores.

Na rubrica 'Antes e depois' desta segunda-feira, 21 de Dezembro, mostramos-lhe as diferenças no colorido das iluminações de um dos mais emblemáticos locais da capital madeirense - o cais do Funchal - nos últimos anos.