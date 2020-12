Neste Natal D. Nuno Brás convida a contemplar "o Menino do Presépio"

Neste Natal, o Bispo do Funchal convida os fiéis a contemplar o Menino do Presépio, um “recém-nascido que precisa dos nossos cuidados”.

D. Nuno Brás recorda que o menino do presépio é Filho de Maria e “ajuda-nos a viver com mais humanidade e a cuidar uns dos outros; diz-nos que vale a pena viver e lutar para transformar o nosso mundo, é Luz e ilumina a nossa vida; é paz e pacifica o nosso coração; é Deus e oferece-nos a sua companhia, partilha connosco a sua vida divina, vence a solidão”.

Na sua mensagem de Natal, o Bispo diz ainda que o menino do Presépio é “o rosto de Deus” e convida-nos a “encontrar o Pai no rosto de todos os homens e mulheres, sobretudo dos mais pobres e dos que sofrem”.

Este menino do Presépio é, segundo D. Nuno Brás, “o grande presente que Deus tem para nos dar”, sobretudo neste ano marcado pela “tristeza, pela solidão e pelas interrogações acerca do viver e do morrer”, sendo também a “resposta de Deus à procura de felicidade que todos vivemos”.

D. Nuno Brás termina a mensagem desejando “Boas Festas para todos”.