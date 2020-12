Intervenção na rede deixa vários arruamentos do Funchal sem água

Uma intervenção na rede de água no Caminho de Santo António, que vai decorrer na próxima segunda-feira, dia 21, vai afectar o abastecimento entre as 22h e as 6 horas.

Eis os arruamentos que serão afectados:

- Caminho de Santo António (do inicio até à Rua Nova do Pico de São João);

- Rua do Pico de São João;

- Beco Dr. Joaquim Carlos;

- Rua Encosta do Pico de São João;

- Beco da Levada de São João;

- Rua Dr. Américo Durão;

- Rua Cruz de Carvalho;

- Travessa da Cruz de Carvalho;

- Rua da Levada de São João;

- Rua das Maravilhas;

- Avenida Luis Camões;

- Hospital (entrada de água da Avenida Luis Camões);

- Bairro do Hospital;

- Levada dos Ilhéus;

- Rua dos Ilhéus;

- Rua do Jasmineiro;

- Calçada da Cabouqueira;

- Avenida do Infante (faixa norte).