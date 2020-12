PSP e SEF impedem desembarque de passageiros britânicos na Madeira

Dezenas de passageiros provenientes do Reino Unido estão retidos a bordo da aeronave da British Airways que aterrou na manhã desta segunda-feira no aeroporto da Madeira, devido às restrições aplicadas por causa da nova estripe da Covid-19 naquele país britânico.

Em causa está o voo da British Airways, proveniente de Londres, Heathrow, que chegou às 11h25. De Gatwick chegou o aparelho da TuiFly, que aterrou às 11h35 para efectuar um voo de repatriamento de cidadão britânicos que estiveram de férias na Madeira.

No local está a decorrer uma operação conjunta entre a PSP e o SEF, tendo em vista garantir o cumprimento das normas sanitárias decretadas pelo Estado Português.

Os inspectores do SEF encontram-se a bordo do aparelho a informar a tripulação da determinação do Estado Português, perante a indignação dos passageiros ingleses que alegam não terem sido informados de tal decisão pelas respectivas agências e operadores turísticos.

Sabe-se que cerca de metade dos passageiros do avião da British são cidadãos nacionais que regressam à Madeira e que, em virtude disso, terão 'luz verde' das autoridades para poderem desembarcar.

A confusão está instalada também na zona das Partidas do Aeroporto da Madeira onde outras dezenas de passageiros aguardam o desenlace das operações, tendo em vista o embarque nos dois voos onde está a decorrer a acção do SEF.

Para o local foi mobilizado um contingente da PSP para manter a ordem entre os turistas ingleses que pretendem regressar a casa após uma estadia de férias na Madeira.

O DIÁRIO sabe que interpretações decorrentes do despacho do Ministério da Administração Interna motivarão uma emenda a anunciar ainda hoje.

A restrição, com efeito a partir das 00h00 de segunda-feira, foi decretada na sequência da evolução epidemiológica no Reino Unido, onde foi identificada uma variante mais contagiosa do novo coronavírus que provoca a doença covid-19.

Os países da União Europeia (UE) vão reunir-se hoje, ao mais alto nível político, para coordenar respostas à nova variante do SARS-CoV-2 descoberta no Reino Unido, numa reunião de emergência convocada pela presidência alemã do Conselho.

Nas últimas 24 horas, o Reino Unido registou 35 mil novas infeções, quase o dobro de há uma semana, enquanto que o número de mortos subiu em 236, para um total de 67.401 desde o início da pandemia covid-19.