Tribunal de Contas "enalteceu rigor financeiro" na gestão da CMF

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, referiu hoje, na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, que a Autarquia acaba de ver homologada a sua conta de gerência relativa ao ano económico de 2016.

A verificação interna executada pelo Tribunal de Contas este ano implicou a análise e conferência da conta, com a demonstração numérica das operações realizadas e integradoras do débito e do crédito da gerência, tendo incidido ainda sobre os respetivos saldos de abertura e de encerramento. “O relatório é inequívoco na sua aprovação, não tendo apontado qualquer situação de irregularidade”, enalteceu o Presidente.

O autarca, que tem o pelouro das Finanças no Funchal há cerca de seis anos e meio, sublinha, a par do relatório emitido, que “é com o sentimento de dever cumprido que constatámos a homologação, pelo Tribunal de Contas, desta que é a nossa terceira conta de exercício, desde que estamos em funções.”

“Tal como aconteceu relativamente a 2014 e 2015, esta volta a ser uma avaliação imaculada, perante qualquer tipo de situações suscetíveis de gerar responsabilidade financeira, afirmando de forma indiscutível o rigor e a responsabilidade que este Executivo veio incutir na gestão financeira da Câmara, depois de muitos anos turbulentos, que levaram, inclusive, a que o Funchal tivesse de recorrer a três resgates e vários acordos de pagamento para poder honrar os seus compromissos com os demais parceiros comerciais.”

O Presidente reforça que “a análise interna do Tribunal de Contas foi perentória, conforme o relatório redigido, e deve servir de referência a todos aqueles que continuam a tentar menosprezar a atual gestão financeira do Município, e a desejar que as contas do Funchal não sejam o que parecem. Felizmente, o trabalho e os compromissos cumpridos falam por nós, e este reconhecimento de transparência por parte de uma entidade como o Tribunal de Contas é algo digno do maior registo.”

“São muitos os desafios que se avizinham ao Funchal no próximo ano, mas o que podemos assegurar à população é que vale a pena ter confiança no futuro, com investimentos financeiramente responsáveis, com sustentabilidade económica, ambiental e social, e garantindo uma gestão transparente acima de tudo”, concluiu Miguel Silva Gouveia.