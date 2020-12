Albuquerque ameaça fechar espaços comerciais que não cumpra regras

O presidente do Governo Regional garante que todos os espaços comerciais, nomeadamente centros comerciais, supermercados e outros estabelecimentos de grandes dimensões que não cumpram as regras de prevenção da covid-19 serão multados e encerrados.

Governo ameaça encerrar centros comerciais e supermercados Locais de grande aglomeração estão a ser avisados hoje, sob pena fecharem já amanhã 21 Dezembro 2020 - 17:28

O fogo-de-artifício do Fim do Ano mantém-se, mas com regras apertadas de distanciamento.

Prémios de qualidade para bordadeiras.

Orçamento da Câmara Municipal do Funchal para 2021 chumbado na Assembleia Municipal.

Previsão de chuva para o Natal.