Miguel Albuquerque destaca colaboração da Diocese

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, deslocou-se esta segunda-feiraao Paço Episcopal para apresentar, ao lado de membros do executivo, os cumprimentos a Dom Nuno Brás.

Miguel Albuquerque apontou a colaboração entre o Governo Regional e Diocese do Funchal, sem esquecer o trabalho por esta desenvolvido -tanto através da educação, como da área social e cultural.

“Apoiamos o trabalho meritório e notável da Igreja. E, por isso mesmo, vamos manter no presente e no futuro a cooperação com esta relevantíssima instituição da nossa sociedade”, disse.