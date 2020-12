Ameaça de bomba interrompe congresso do partido AfD na Alemanha

Uma ameaça de bomba obrigou à interrupção do congresso regional do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que decorre hoje no estado da Saxónia-Anhalt, no leste do país, anunciou a polícia.

Os cerca de 400 delegados inscritos tiveram de abandonar o recinto, situado na capital do estado, Magdeburgo, e a polícia avançou com uma operação de deteção da presença de explosivos.

Mesmo com as limitações impostas pela pandemia de covid-19, a AfD decidiu organizar um congresso em formato presencial, de modo a escolher os candidatos às eleições regionais e federais.

Ainda antes da interrupção devido à ameaça de bomba, Oliver Kirchner foi eleito cabeça de lista às eleições regionais, marcadas para 06 de junho de 2021.

A polícia não avançou informações sobre quando poderá o congresso retomar os trabalhos.