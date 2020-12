Madeira vai perder 20 mil turistas ingleses no Natal e Fim do Ano

Depois de anunciada uma nova estirpe do novo coronavírus no Reino Unido, a Madeira vai receber "menos 20 mil turistas ingleses", o número que estava previsto para o Natal e Fim do Ano. A revelação do presidente do Governo Regional esta manhã, à margem da apresentação dos cumprimentos de Natal ao Representante da República.

Apontando que a quebra será acentuada, "uma machada nas perspectivas económicas", Miguel Albuquerque salientou também que não é altura de correr riscos, elogiando as posições da União Europeia e de Portugal. Claro que as consequências no tecido económico serão superiores, reconhece o número um do governo regional, "mas neste momento o valor fundamental é a salvaguarda da saúde".

No Palácio de São Lourenço para apresentar o cumprimentos de Natal, o chefe do Governo realçou a cooperação institucional e o trabalho conjunto realizado no âmbito da actual crise sanitária: “Quero realçar a disponibilidade e a abertura do Senhor Representante para ajudar o Governo e a Região na prossecução do principal objetivo: a salvaguarda da saúde pública e da vida dos madeirenses e porto-santenses”, disse Miguel Albuquerque.

O líder do Executivo reiterou que apesar do horizonte de esperança – a vacina no início de 2021 – o Governo tem, no curto prazo, "o importante trabalho de alavancar a economia regional à medida que se esbater a crise sanitária e de saúde pública. Acresce, ainda, conforme indicou Miguel Albuquerque, o desafio a médio e longo-prazo, de olhar para as necessidades de financiamento estrutural da Região: “Nós não podemos continuar com uma Lei de Finanças Regionais que discrimina a Madeira e que é insuficiente para aquilo que são as necessidades coletivas”, sublinhou o governante.

“E, por outro lado, temos também que garantir um conjunto de poderes que, aliás, foi bem patente a sua insuficiência nesta crise sanitária, para podermos tomar decisões na salvaguarda do interesse da população da Região”.