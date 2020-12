Se não houver cumprimento generalizado daqui a duas semanas podemos "ter uma situação incontrolável"

É o alerta do presidente do Governo Regional: se as pessoas e as instituições não cumprirem as regras impostas e recomendadas, nos próximos dias, daqui a duas semanas teremos o problema "de ter uma situação incontrolável".

É essa situação que a Madeira quer evitar a todo o custo, pois isso, explica Miguel Albuquerque, implicaria grandes restrições, como o encerramento da economia.

Sobre o fim do ano, para já, não há qualquer alteração ao previsto. Miguel Albuquerque reafirmou que serão delimitados espaços, mas não deu mais pormenores. Eles só surgirão mais tarde.