Bordadeiras distinguidas com Prémios de Qualidade

O Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, entregou esta tarde os Prémios de Qualidade às Bordadeiras, numa cerimónia que decorreu no edifício do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) e distinguiu a qualidade dos trabalhos executados durante este ano.

Entre as 30 bordadeiras que foram homenageadas, Maria da Conceição Serrão foi eleita com uma menção especial, enquanto Zita Lurdes Azevedo e Maria Filomena Milho foram premiadas com menção.

“Este foi um ano muito difícil para todos, também para o sector do bordado, com a actividade quase parada por causa da perda de turismo", reconheceu o governante, mas reiterou a confiança no futuro, "acreditando que voltaremos a comercializar com muita força este produto que é único e que nos distingue".

"Acredito que as empresas vão continuar a desenvolver um trabalho brilhante e inovador, com a ajuda das melhores mãos da Madeira, como diz o Presidente do Governo, que são as mãos das bordadeiras, que merecem todo o apoio e incentivo, para que continuem a bordar com a qualidade e a dedicação de sempre”, valorizou Humberto Vasconcelos.