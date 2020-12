“Quem não conhece o passado tem dificuldade em perceber o presente"

O presidente do Governo Regional elogiou hoje o professor Rui Carita pela publicação do sexto e último volume da colecção ‘História da Madeira. Século XX - O caminho para a Autonomia’, editada pela Associação Académica da Universidade da Madeira. Miguel Albuquerque frisou um grande historiador e um homem com uma grande cultura que lança agora “uma obra que já fazia falta ao panorama editorial da Madeira” e que conta a história da Região até ao século XX em diversos volumes.

“Quem não conhece o passado tem grande dificuldade em perceber o presente e perspectivar o futuro”, referiu o presidente do Governo, salientando que há muita gente que não sabe o que esteve por detrás da conquista da autonomia da Madeira em 1976. “Há uma história de luta ao abandono a que a Madeira foi votada”, recordou, apontando para uma “sociedade marcada pela falta de trabalho, de emigração maciça, de muita pobreza, analfabetismo, e falta de serviços diversos”.

Elogiou a forma como as descriminações e a repressão sobre o povo da Madeira estão “muito bem documentadas neste livro”, que retrata ainda “a exploração, durante séculos, do trabalho e do rendimento dos madeirenses a favor de um estado centralista que só após o 25 de Abril, deu-nos o direito de decidirmos o nosso caminho”, referiu Miguel Albuquerque.

O governante aproveitou a oportunidade para criticar a falta de apoio do Governo Central em relação à Madeira no combate à pandemia e recordou que no quadro da autonomia, a Madeira precisa de “mais poder de decisão”.

Para além de dar o parecer positivo à renovação do estado de emergência, Albuquerque recordou ainda que estamos num dos mais difíceis e arriscados períodos da pandemia e apelou à população para ter “o maior cuidado nos convívios com amigos e com a família, evitando ao máximo os contactos”.

Um “sacrifício” que é preciso pedir a todos em prol do bem comum.