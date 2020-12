Governo irá anunciar espaços demarcados para 'ver o fogo'

Em relação aos espaços onde os madeirenses poderão assistir ao espectáculo de fogo-de-artifício do Fim de Ano na Madeira, Miguel Albuquerque adiantou que: "serão demarcados esses espaços e isso será devidamente anunciado".

Avançou ainda que "serão os sítios tradicionais onde as pessoas costumam ver o fogo, que estarão demarcados no sentido das pessoas manterem o distanciamento social". Os referidos espaços serão "os miradouros, praças, Avenida do Mar", acrescentou.

Estes locais, frisou o presidente do Governo Regional destinam-se essencialmente a pessoas que vivem fora do Funchal, apelando aos residentes que "fiquem em casa a ver o fogo".