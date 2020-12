Natal ‘molhado’ e com algum vento

O Natal de 2020 será molhado. A partir do dia 23 de Dezembro, estão previstos aguaceiros para o Arquipélago da Madeira, que prometem ficar também até aos dias 24, 25 e 26.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento irá soprar moderado a forte no dia 24 de Dezembro, com rajadas até 65 km/h, podendo atingir os 80 km/h nas terras altas e devendo prolongar-se até ao início do dia 26.

Quanto à agitação marítima, no dia de Natal será de Noroeste, onde estão previstas ondas entre os 2 e os 3 metros de altura, passando gradualmente a ondas de leste/sueste com 2,5 a 3,5 metros no dia 25.