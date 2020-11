Câmara de Lobos e Santa Cruz sofrem mais com o desemprego

Bom dia! O tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira explica que os concelhos de Câmara de Lobos e Santa Cruz eram, até Setembro deste ano, os mais afectados pela perda de postos de trabalho durante a pandemia. O Funchal vem logo a seguir.

Outros temas em destaque nesta edição

Grupo AFA requalifica margem Sul do Tejo. A Câmara Municipal de Almada aprovou, por unanimidade, o Plano de Pormenor do Cais do Ginjal, aguardado há 20 anos, viabilizando projecto imobiliário de 300 milhões de euros apresentado pela empresa madeirense.

Primeira vitória caseira. O Nacional da Madeira arrancou, a ferros, três pontos ao Gil Vicente (2-1) num jogo impróprio para cardíacos.

Nacional vence Gil Vicente (2-1) O Nacional conseguiu há instantes a sua primeira vitória no Estádio da Madeira, ao vencer o Gil Vicente, em jogo referente à sétima jornada da Liga NOS (I Liga).

Ordens "subjectivas" confundem polícias. "As excepções à lei durante a pandemia são tantas que temos dificuldade em desempenhar a nossa função", confessa Paulo Rodrigues, presidente da ASPP/PSP. Por outro lado, a Madeira registou ontem o segundo óbito por covid-19 num dia em que se assinalaram 13 novos casos, oito dos quais de transmissão local.

Segunda morte por covid-19 na Madeira Trata-se da segunda vítima mortal registada na Região devido ao novo coronavírus

Por fim, saiba que "há um certo alívio no ar" nos EUA. Renato Agrela tinha 14 anos quando partiu em busca do sonho americano. E admite que se Trump vencesse as eleições, voltaria para São Gonçalo.

Já sabe que poderá consultar a edição impressa em formato e-paper ou adquirir o seu exemplar em papel nas Lojas DIÁRIO (Rua Fernão de Ornelas, Rua da Alfândega, Marina Shopping). Também pode comprar o seu matutino de eleição numa banca perto de si. Boas leituras!