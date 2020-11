Jorge Carvalho reuniu com associações desportivas

As estruturas regionais das cinco federações (futebol, andebol, basquetebol, voleibol e patinagem) que ontem manifestaram disponibilidade para dialogar com o Governo Regional, reuniram-se ao final da tarde desta quinta-feira com o Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, e com o Director Regional do Desporto, David Gomes.

Em cima da mesa esteve a anunciada suspensão, por 30 dias, da participação das equipas madeirenses em competições nacionais, com excepção do futebol profissional, medida divulgada ontem pelo presidente Miguel Albuquerque.

Segundo foi possível apurar, após a reunião que terminou há instantes, as associações compreendem e manifestaram concordância com a suspensão.

Andebol, patinagem e basquetebol parecem ter a situação relativamente bem encaminhada no sentido de obterem concordância das federações. Futebol e voleibol ainda procuram os melhores acertos.

Amanhã deverá surgir factos mais concretos sobre o calendário das equipas madeirenses.

Durante a reunião foi sublinhada a necessidade de suspender a actividade das referidas equipas, para evitar contactos com elevado potencial de contágio, como são os casos dos aeroportos, das deslocações, das estadias e das disputas competitivas propriamente ditas, por razões de salvaguarda da saúde pública. Uma perspectiva que poderá merecer a intervenção das referidas associações junto das respectivas federações.