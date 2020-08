PS critica falta de estratégia do Governo Regional na área do desporto

O Grupo Parlamentar do PS mostrou, hoje, a sua preocupação em relação ao “desnorte e falta de rigor e de estratégia” do Governo Regional no que concerne às reais necessidades em termos de infraestruturas desportivas na Região.

Em conferência de imprensa, o deputado Rui Caetano criticou o facto de o presidente do Governo Regional ter prometido a construção de mais campos de futebol, assim que foram autorizadas a moratória ao Plano de Ajustamento Económico e Financeiro e a dívida de 480 milhões de euros para a Região, demonstrando uma “clara falta de visão”, tendo em conta a actual conjuntura.

“Há ainda há uns meses, o senhor presidente foi ao jantar de um clube de futebol e prometeu a construção de um pavilhão. Mas, meses antes, tinha ido a um outro jantar de um outro clube e tinha também prometido a construção de mais um pavilhão desportivo. A prova de que não há uma estratégia, de que há um desnorte e um ziguezaguear nas políticas do PSD, é que o local para a construção desse pavilhão que tinha sido prometido é o mesmo onde, há dois anos, o Governo Regional apresentou um mega projeto de construção de uma pista de atletismo, que iria custar à volta de três milhões de euros”, exemplificou Rui Caetano.

Para o parlamentar socialista as promessas de Miguel Albuquerque são “incoerentes” perante uma época de poucos recursos e em que terá de haver “rigor e planeamento dos financiamentos que a Madeira irá receber”.

Por isso, o PS já entregou no Parlamento uma proposta para que seja criado o Conselho Consultivo para as Infraestruturas Desportivas na Região Autónoma da Madeira, por ser necessário definir prioridades. “É preciso ver qual é a situação das nossas infraestruturas, quais são aquelas que necessitam de ser readaptadas, as que precisam de obras de recuperação e quais são as novas infraestruturas de que a Madeira precisa, mas que venham responder aos reais interesses do desporto regional”, sustentou.

O deputado acusou ainda o Governo Regional de “andar a prometer a construção de mais campos de futebol”, e não pagar às associações desportivas que “estiveram uma época inteira a desenvolver as suas actividades, com milhares e milhares de atletas, sem receberem um único cêntimo”. Tal como adiantou, umas já terminaram e estão a preparar a próxima época desportiva, ao passo que outras já iniciaram a época desportiva e só agora foram chamadas para receber “menos de 50% da época desportiva que já terminou”.

Rua Caetano defende “rigor, planeamento” e a definição dos critérios e das prioridades que a Madeira precisa, e não andar “ao sabor dos caprichos de alguns presidentes de clubes” ou então “ao sabor dos estados de alma” de Albuquerque.