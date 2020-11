Jorge Carvalho pede intervenção do Secretário de Estado junto das federações

O Secretário Regional da Educação (SRE), Jorge Carvalho, enviou, hoje, uma carta ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD) a solicitar “a melhor intervenção” junto das federações desportivas nacionais, “no sentido do adiamento das jornadas e outros eventos com efeito classificativo em que participem as equipas e os praticantes" da Região.

A missiva, enviada pelo governante com a pasta do desporto na Madeira, vem na sequência da medida anunciada ontem pelo Governo Regional de "suspender todas as competições regionais em todas as modalidades pelo prazo de 30 dias e também das equipas / atletas que participam em competições nacionais não profissionais".

“Tal intervenção afigura-se-nos importante, mesmo indispensável, no combate eficaz à pandemia da COVID-19 nesta Região Autónoma, através da supressão de contactos com potencial de contágio nos aeroportos, nos percursos locais, nas estadias e nas competições propriamente ditas”, realça Jorge Carvalho, na carta a que o DIÁRIO teve acesso.

“Esta posição de salvaguarda da vida dos nossos concidadãos, não deve em tempo algum provocar um prejuízo irreparável naquele que é o direito de organizações e praticantes à manutenção de todas as condições de participação, apenas concretizável com a adopção de medidas que evitem a aplicação de acções sancionatórias às entidades desportivas e atletas que sejam abrangidas pela suspensão em causa”, defende o secretário regional da Educação.

Esta tarde há reunião com as associações

As federações de futebol, andebol, basquetebol, voleibol e patinagem abriram a porta para a negociação das condições do adiamento.

O DIÁRIO sabe que hoje, pelas 17h30, Jorge Carvalho vai reunir com as associações regionais destas modalidades.





A intenção de diálogo por parte das referidas federações foi manifestada já ontem, através de comunicado conjunto. Todas pretendem evitar que as equipas do arquipélago não participem nas competições não-profissionais durante 30 dias, alegando que a medida "afectará profundamente o desenrolar das competições e poderá ter grave impacto nas equipas da Madeira que participam nas provas nacionais em 2020/21 e nas épocas seguintes, além do efeito negativo no desenvolvimento dos atletas".