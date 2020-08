Miro Freitas realiza hoje novo concerto on-line

É já hoje que Miro Freitas protagoniza o terceiro concerto online previsto para o mês de Agosto. O evento realiza-se no stand Maximus Car, às 21h30, e será transmitido nas redes sociais do artista, nomeadamente nas páginas de Facebook e Instagram.

Recorde-se que estes espectáculos nasceram com o intuito de ajudar a sua equipa musical que tem estado sem trabalho devido à pandemia da Covid-19 que cancelou a maior parte dos eventos programados para este ano.

Para contornar a situação, Miro Freitas idealizou cinco concertos online, um por cada sábado do mês de Agosto. As restantes actuações, marcadas para os dias 22 e 29, podem ser realizados em qualquer parte da ilha, já que o cantor coloca à votação do público a escolha do concelho ou freguesia. Segundo o artista, neste momento, há uma disputa entre Machico, Câmara de Lobos, Caniçal e Paul do Mar pelo que uma destas localidades poderá acolher o próximo show.

Dada a grande adesão, este projecto musical terá continuidade no mês de Setembro. No entanto, quem quiser pode contribuir com doações para o grupo musical, através do Iban PT 50 0018 0008 0132 6403 0208 8 ou do MB Way 925 870 777.