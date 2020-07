Fado regressa ao Forte do Amparo dia 30 para mais uma noite musical em Machico

No próximo dia 30 de Julho, pelas 20h30, far-se-á silêncio, no Forte de Nossa Senhora do Amparo, em Machico, para cantar o Fado, em mais uma sessão do projecto 'Noites Musicais', a cargo de um grupo de músicos locais.

O ingresso nos espectáculos/concertos no âmbito deste ciclo musical é de entrada livre, embora sujeito à lotação do espaço (lugares sentados) e mediante a apresentação de bilhete que poderá ser levantado na recepção da Câmara Municipal.

"Neste tempo de pós-pandemia a autarquia associa-se ao movimento global de apoio aos artistas, nomeadamente, àqueles que vivem em exclusivo da actividade artística, como tal, a presente edição das 'Noites Musicais' procura valorizar um conjunto de grupos e/ou artistas locais de elevado mérito artístico. É ainda, propósito da autarquia fomentar a democratização cultural com a promoção de concertos e espectáculos musicais de diferentes sonoridades num espaço de relevante importância histórica, o Forte de Nossa Senhora do Amparo, em Machico. A promoção destes eventos possibilita uma aproximação da população ao seu património e ao desfrute do espaço público enquanto lugar de sociabilidade", Destaca uma nota da Câmara Municipal de Machico.

Este ciclo de concertos/espectáculos prolonga-se até a primeira quinzena de Setembro. Estão agendadas, sempre às 20h30, as seguintes actuações:

27 de Agosto: Duo FM e os MOOD’IN;

3 de Setembro: Montreal Band;

10 de Setembro: M.I.M. – Made in Machico (novo projecto artístico).

A autarquia destaca ainda que todos estes espectáculos serão realizados "no cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da covid-19 emanadas pela Direcção-Geral de Saúde", sensibilizando todos aqueles que queiram assistir ao espectáculo para "o uso obrigatório de máscara de protecção".