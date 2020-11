Terceiro concerto do MUDAS.Experimental Sessions no sábado

O terceiro concerto do projecto MUDAS.Experimental Sessions está marcado para o próximo sábado, 7 de Novembro, às 20h30, no Mudas.Museu, na Calheta.

A performance musical junta Alexandre Andrade e Francisco Andrade, dois músicos madeirenses com percursos consolidados na área do jazz, contando ainda com a participação dos artistas visuais Carla Nunes e Mário Lopes, da Glitch visual artists.

A iniciativa da autoria da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, em parceria com a Câmara Municipal da calheta, pretende “incentivar à criação artística no campo experimental, desafiando jovens artistas de origem madeirense, com obra no campo da música, a desenvolver novos conteúdos através do cruzamento de géneros musicais”, refere a organização. É através de um registo de improvisação livre que, sem rede e em formato concerto, os músicos são convidados criar, em parceria com dois artistas visuais da área do vídeo mapping, uma comunicação na área da música e da vídeo performance.

Esta iniciativa terá entrada livre, mediante reserva prévia e limitada à capacidade do espaço.

Alexandre Andrade

Iniciou os estudos musicais na Banda Recreio Camponês de Câmara de Lobos. Estudou no curso profissional de instrumentista e no curso de jazz (Hot Clube de Portugal), de forma paralela no CEPAM. Fez a licenciatura em trompete e um mestrado em ensino do trompete e música de câmara na Escola Superior de Música. Aprofundou os seus conhecimentos de jazz na licenciatura em jazz da Universidade de Évora.

Fundou o Madeira Jazz Collective, banda que cria música original e presta homenagem a álbuns/músicos de jazz. O Eco Trio, um trio leve e portátil para tocar em qualquer parte do mundo. É director artístico e produtor do Madeira Jazz Collective e da recém-formada Orquestra de Jazz do Funchal.

É docente no Conservatório-Escola da Artes da Madeira nas disciplinas de trompete (clássico e jazz), Orquestra de Jazz e Combo.

Francisco Andrade

É músico, professor, compositor e arranjador. Começou os seus estudos musicais aos 12 anos na Banda Recreio Camponês. Actualmente lecciona no Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira. É director artístico da Orquestra de Jazz do Funchal e do Quarteto/Quinteto em nome próprio.

Em 2019 concluiu o Mestrado em Ensino da Música – Jazz, pela Escola Superior de Música de Lisboa. Antes, em 2011 terminou a Licenciatura em Jazz na Universidade de Évora. No ano lectivo de 2000/2001, foi admitido no curso de Prática Orquestral na Escola Profissional de Música de Espinho na classe de saxofone clássico onde concluiu o 12º ano e o III nível do Ensino Profissional.

Em 2016 concorre ao cargo de Director Pedagógico da Escola de Jazz do Barreiro exercendo essa função interinamente no último trimestre deste ano, tendo sido nomeado para o mesmo a partir de Janeiro de 2017. No ano de 2012 começou a lecionar nessa escola saxofone/combo e teoria musical, assumindo ainda o cargo de maestro, desde 2015, da Big Band da Escola de Jazz do Barreiro até o ano de 2019. Desenvolve projetos de música original, de autor e de tributo, assim como freelancer em vários formatos, actuando em várias salas de espetáculo Portuguesas e em diferentes países da Europa e Ásia.