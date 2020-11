UMa esclarece caso de Covid-19 de uma aluna

Em comunicado enviado, no final da manhã desta segunda-feira, às redacções, a Universidade da Madeira (UMa) esclarece os contornos de um caso de Covid-19 numa aluna do curso de licenciatura em Psicologia.

Face a eventuais especulações que terão sido criadas em torno da situação, a UMa dá conta de que “desde o primeiro momento, atuou de acordo com o seu plano de contingência e com as orientações das Autoridades de Saúde”.

A instituição teve conhecimento da situação apenas no passado sábado, dia 28, levando a Presidente da Comissão de Prevenção e Controlo do Coronavírus da UMa a entrar em contacto com a Linha de Saúde Regional COVID (SRS24), que, em articulação com a Delegada de Saúde do concelho de residência da aluna infectada, “reportou a orientação de que a mesma deveria continuar a cumprir isolamento, em que se encontrava desde terça-feira, dia 24”.

Na mesma nota, é dado conta de que “em relação aos restantes alunos da turma, que terão estado numa aula com a aluna em causa na segunda-feira, dia 23, a orientação foi de não isolamento profilático, devendo, contudo, manter-se vigilantes do seu estado de saúde, nomeadamente no que diz respeito ao aparecimento de temperatura superior a 38 graus e outros sinais e sintomas suspeitos”.

Estas orientações foram, de resto, reiteradas pela Autoridade de Saúde regional, faz saber a Universidade, que volta a referir que “como tem feito em relação a todos os outros casos, atuou e continuará a atuar de acordo com o seu plano de contingência e com as orientações das Autoridades de Saúde”.

Este caso junta-se ao de um docente de Engenharia Civil e de um aluno do 1.º ano da licenciatura em Educação, que testaram positivo para a Covid-19 há pouco mais de uma semana e que levaram a Universidade da Madeira colocar em prática o seu plano de contingência.