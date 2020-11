Vento já soprou acima dos 100 km/h no Areeiro

O vento, que já ‘soprou’ acima de 100 km/h no Areeiro, é, para já (até às 09:00), o único fenómeno climatológico ocorrido esta segunda-feira com registo de aviso meteorológico. O extremo das rajadas passou pelo Chão do Areeiro a 105 km/h. Quase nos 100 km/h foram também as rajadas sentidas no extremo Oeste da Ilha, sendo que na estação meteorológica automática do IPMA na Ponta do Pargo há registo de rajada de até 98 km/h, e não muito distante dali, no Lombo da Terça, nas Achadas da Cruz, hoje já ‘soprou’ a 97 km/h.

Também muito significativo é o vento que assola o Aeroporto da Madeiram, em Santa Cruz (89 km/h) e a Ponta de São Lourenço, no Caniçal (81 km/h).

No Porto Moniz (76 km/h) o vento também atingiu velocidade de aviso amarelo.

A 10 km/h de atingir a ‘velocidade mínima’ para aviso amarelo foi o vento mais forte registado no Funchal (60 km/h no Lido).

De resto, na precipitação, em nenhuma das 20 estações da rede do IPMA na RAM há registo de valores de aviso meteorológico. Ainda assim o Chão do Areeiro registou o maior acumulado de precipitação nas primeiras 9 horas de hoje, com 37,3 litros por metro quadrado.