IPMA emite avisos laranja para a ondulação e o vento e amarelo para a chuva

Segundo o IPMA, a costa norte terá ondas de noroeste com 5 a 7 metros, podendo atingir 10 a 12 metros de altura máxima, numa previsão que é válida entre as 18 horas de amanhã e as 15 horas de segunda-feira, representando um período em que o aviso é laranja. O mesmo nível de aviso para o vento, com rajadas até 95 km/h entre as 9 horas de domingo e as 15 horas do dia 30 de Novembro. Quanto à precipitação terá nível amarelo com aguaceiros por vezes fortes, podendo ser acompanhados por trovoada, correspondendo a aviso amarelo pelo menos até à meia-noite de terça-feira. O mesmo nível de aviso e periodicidade afectará a ilha do Porto Santo.

Na costa sul os avisos são laranja para a agitação marítima e o vento, sendo que o primeiro representará ondas de sudoeste com 5 a 6 metros de altura entre as zero horas e as 15 horas de segunda-feira, enquanto que o vento será também de rajadas até 95 km/hora no mesmo período de tempo. A chuva para aviso amarelo representará aguaceiros por vezes fortes, podendo ser acompanhados por trovoada entre as 15 horas de domingo e as zero horas de terça-feira.

Por fim nas zonas montanhosas, o vento será de nível laranja com rajadas até 120 km/hora entre as 9 horas e as 15 horas de segunda-feira, enquanto que a precipitação trará os mesmos aguaceiros por vezes fortes, podendo ser acompanhados de trovoada entre as 15 horas de segunda-feira, 30 de Novembro, e as zero horas de terça-feira, 1 de Dezembro. Refira-se que antes (desde as 18 horas de amanhã) e depois (até às zero horas de terça-feira) deste período mais crítico, o aviso de vento será amarelo com rajadas de vento que podem atingir os 100 km/hora.