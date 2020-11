PJ investiga morte de idosa em casa

A Polícia Judiciária está a investigar a morte da mulher que foi hoje encontrada cadáver numa habitação localizada no Bairro da Ajuda, em São Martinho, uma vez que haverá fortes indícios de crime.

Segundo o DIÁRIO apurou, a Polícia de Segurança Pública terá ficado com dúvidas sobre em que contexto ocorreu esta morte, depois de ter encontrado a mulher caída no chão com um corte na cabeça e a casa virada do avesso, com gavetas e compartimentos remexidos.

Assim, solicitou a presença da PJ, a quem compete investigar casos desta natureza, que irá agora averiguar a hipótese de ter havido um homicídio num eventual quadro de assalto.

A PSP irá também investigar se há vestígios da presença de eventuais intrusos na moradia, procedendo à recolha de impressões digitais nas superfícies lisas que ajudem a perceber se houve presença de terceiros.