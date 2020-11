Alguns infectados com covid-19 podem contaminar outras pessoas até 20 dias

Um novo estudo, publicado no portal The Lancet, mostra que alguns infectados com covid-19 podem transmitir o vírus a outras pessoas até 20 dias.

Alguns infectados que estão extremamente doentes ou têm um sistema imunológico muito fraco podem "disseminar" o coronavírus durante 20 dias, indica esta nova investigação.

Ainda assim, e de acordo com o mesmo estudo, as pessoas com o novo coronavírus são mais infecciosas cerca de dois dias antes do início dos sintomas e durante os cinco dias seguintes.

Em casos ligeiros, alguns doentes podem tardar apenas uma semana a eliminar o vírus, refere a mesma fonte.

A acumulação de estudos contraditórios sobre o período adequado de isolamento vem dificultar o trabalho das autoridades de saúde.

Em Portugal, a Direcção-Geral da Saúde actualizou em Outubro a norma sobre a 'Abordagem do Doente com Suspeita ou Infecção por SARS-CoV-2', passando a recomendar que um caso ligeiro ou mesmo um assintomático vão poder passar a fazer um isolamento de dez dias, em vez dos 14 que estavam em vigor até então.

Na Madeira, porém, as autoridade de saúde regionais optaram por manter como critério de alta clínica os 14 dias, em caso de doença ligeira a moderada ou mesmo nos casos assintomáticos.

Nos acasos de doença greve ou em situações de imunodepressão grave o período de isolamento previsto pelo IASAÚDE é de 20 dias.

Descarregue a circular normativa: